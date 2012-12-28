В России
42
сегодня, 14:03

В Чебоксарах после атаки беспилотников повреждены 40 многоквартирных домов

Также повреждены школы, детсады и колледж.

В результате атаки ВСУ на территорию Чувашской Республики пострадали 40 многоквартирных домов, детский сад, а также ряд учебных учреждений, — рассказал губернатор Олег Николаев.

«Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж», — сообщил он.

Комментируя введенный в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС), Николаев отметил его результативность. Так, уполномоченные лица могут оперативно мобилизовать имеющиеся ресурсы и направлять средства из бюджета на оплату аварийных работ, — пишут «Известия».

«Поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилищный фонд и социальную инфраструктуру. Эти объекты — основа жизнедеятельности наших граждан, они должны функционировать бесперебойно», — добавил Николаев.

Губернатор отметил, что сейчас 70 специалистов производят обходы квартир, где занимаются оценкой нанесенного им ущерба, а иные эксперты уже задействованы в восстановительных работах. Параллельно с этим в регионе работают пункты временного размещения (ПВР), где находится свыше 1 тысячи человек.

Всем пострадавшим, как подчеркнул глава региона, доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью.

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чебоксары была предпринята украинскими боевиками 5 мая. Тогда Николаев отметил оперативную и штатную работу местных служб. Глава регионального министерства образования Дмитрий Захаров, комментируя случившееся, заявил, что все школы и техникумы в регионе временно перешли на дистанционный формат работы.

Представители главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ возбудили уголовное дело о террористическом акте, в ходе которого по состоянию на 6 мая погибли два человека, а еще по меньшей мере 35 пострадали.
беспилотники
атака
