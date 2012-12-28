В результате атаки беспилотников по Джанкою погибли пять человек
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику, удары отражали силы ПВО. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей.
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на город Джанкой погибли пять мирных жителей, — рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших мирных жителей. По его словам, органы власти окажут пострадавшим и родственникам жертв всю необходимую поддержку.
Отмечается, что на месте происшествия работают профильные службы.
Несколько часов назад Аксёнов сообщал об атаке вражеских БПЛА на Крым.
Джанкой — один из ключевых транспортных узлов на севере Крыма. Через город проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие полуостров с материковой частью.
Параллельно атака беспилотников шла и на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО сбили четыре беспилотника в районе села Верхнесадовое и на Северной стороне.
«По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — отмечал он.
