В Омской области 14 детей и один учитель отравились газом
«Всего пострадавших 15. Один из них взрослый. Восемь отпущено домой, семь остались в терапевтическом отделении ЦРБ, все «легкие». Даны рекомендации токсиколога из ОКБ», — пояснили в ведомстве.
Инцидент произошел во время экскурсии в IT-клубе города Тара. На уроке по программированию присутствовали 40 детей — ученики пятых и шестых классов. По словам губернатора Виталия Хоценко, во время работ на газопроводе недалеко клуба произошла утечка.
Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Губернатор назначил проверку. На месте работает глава района Евгений Лысаков.
Как уточнила региональная прокуратура, в Таре проходила опрессовка участка газопровода вблизи средней школы №3. Надзорное ведомство начало проверку в отношении подрядной организации, — передает РИА Новости.
