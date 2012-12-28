Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбития дронов зафиксированы в Липецкой области
Происшествия
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
Происшествия
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»
Спорт
«Вижу если не вау-эффект, то прилично и качественно выполненную работу»
Общество
Липецкая вечЁрка: полоса несчастий, видео угона и у Нижнего парка растет памятник
Общество
Приготовление супа обернулось для 39-летней женщины реанимацией
Здоровье
В Липецкой области можно добыть 223 кабана
Общество
На 16 улицах и в одном садоводчестве отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
Общество
Задержан один из курьеров, забиравших деньги у обманутой на 15 миллионов пенсионерки
Происшествия
Читать все
«Пожалуйста, имейте при себе наличные деньги»
Общество
На окраине Липецка разливали «паленый» алкоголь на миллионы рублей
Происшествия
Участник СВО через суд добился региональной выплаты за ранение
Общество
Исследование: зарплаты женщин в Липецкой области на треть отстают от мужских заработков
Экономика
В Липецкой области отменен фестиваль «Сиреневый рай»
Общество
Липецк неожиданно стал одним из лидеров оздоровительного отдыха
Общество
МЧС сообщило о прекращении опасного метеорологического явления — переувлажнения верхнего слоя почвы
Общество
Автобус и «Мазда» столкнулись на Советской
Происшествия
У жителя Липецкого округа нашли 175 граммов растительных наркотиков
Происшествия
Портрет дробильщика НЛМК Николая Калинина разместили на областной Доске почета
НЛМК Live
Читать все
В России
14
сегодня, 11:57

В Омской области 14 детей и один учитель отравились газом

В Омской области 14 школьников и один педагог пострадали из-за отравления газом.

В Тарском районе Омской области 15 человек отравились газом, — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«Всего пострадавших 15. Один из них взрослый. Восемь отпущено домой, семь остались в терапевтическом отделении ЦРБ, все «легкие». Даны рекомендации токсиколога из ОКБ», — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел во время экскурсии в IT-клубе города Тара. На уроке по программированию присутствовали 40 детей — ученики пятых и шестых классов. По словам губернатора Виталия Хоценко, во время работ на газопроводе недалеко клуба произошла утечка.

Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Губернатор назначил проверку. На месте работает глава района Евгений Лысаков.

Как уточнила региональная прокуратура, в Таре проходила опрессовка участка газопровода вблизи средней школы №3. Надзорное ведомство начало проверку в отношении подрядной организации, — передает РИА Новости.




отравление
дети
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить