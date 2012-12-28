В Брянской области полностью сгорел производственный корпус «Мираторга»
В Брянской области произошел пожар в одном из производственных корпусов «Мираторга». В результате здание было полностью уничтожено.
«В результате атаки на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия. Пострадавших среди сотрудников нет.
В компании также сообщили, что предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта, — передает ТАСС.
