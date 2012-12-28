В Госдуме предлагают ограничить поступление в магистратуру
Право ограничивать возможность поступления в магистратуру получит Минобрнауки. Предусмотрено это внесенными в Госдуму межфракционной группой депутатов поправками к Закону «Об образовании».
Из пояснительной записки следует, что действующие положения закона об образовании не создают условий для учета имеющейся квалификации при поступлении в магистратуру. Это приводит к тому, что студенты не получают фундаментальных знаний, а полноценные профессиональные компетенции не формируются, — пишут «Известия».
Речь идет о том, чтобы поступление в магистратуру сделать возможным только для тех, кто окончил обучение по соответствующим направлениям на бакалавриате, или же для абитуриентов, у которых есть опыт работы по этим профилям.
Авторы инициативы пояснили, что на сегодняшний день достаточно распространенной стала ситуация, когда на магистратуру поступают выпускники других специальностей. Например, в прошлом году на «химические технологии» были зачислены порядка 20% студентов, получивших предыдущее образование по совершенно другому профилю. Для юриспруденции доля таких абитуриентов составила 24%.
