Пострадавшие от наводнения в Дагестане и Чечне получили свыше 672 млн рублей

Финансовую и социальную помощь оформили по 20 тысячам обращений.

В Дагестане и Чечне пострадавшим от наводнения выплатили более 672 млн рублей в качестве компенсаций. Финансовую и социальную помощь оформили по 20 тысячам обращений.

Специалисты проверили 8700 поврежденных жилых объектов. Непригодными для дальнейшей эксплуатации признали 834 дома, 2100 зданий нуждаются в капитальном ремонте, более 5900 домов пригодны для проживания, — сообщает пресс-служба МЧС России.

Также сообщается, что в Дагестане и Чечне близится к завершению восстановление систем водоснабжения и очистка частных домов от последствий наводнения. Также продолжаются работы по восстановлению дорог местного значения, обеспечен проезд ко всем населенным пунктам.

Уточняется, что энерго-, газо-, теплоснабжение и связь полностью восстановлены. Социально значимые объекты расчищены от ила. Завершаются восстановление водоснабжения, очистка частных домов и прилегающих территорий. Продолжается восстановление транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения: ко всем населенным пунктам есть подъездные пути.
 
При координации межведомственного оперативного штаба работают более 2 тысяч специалистов и почти 360 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России.
