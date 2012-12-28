В Нижегородской области пять человек погибли в результате пожара
Среди погибших двое детей.
«Частный жилой дом загорелся на улице Челюскина в Выксе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что огонь был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. На месте пожара были обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей. Личности устанавливаются.
На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины трагедии.
Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи Выксунского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
