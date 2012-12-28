Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
В России
3
16 минут назад
Причиной ДТП на МКАД с 14 машинами стал отказ тормозов у грузовика
Причиной ДТП на МКАД с 14 машинами стал отказ тормозов у грузовика. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Водитель объяснил, что у машины отказали тормоза.
«В ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика», — также заявили в ведомстве.
Правоохранители выяснят все обстоятельства, включая вопрос о прохождении техосмотра автомобиля.
Данные для аннулирования пропуска уже передали.
«Предварительно, погибших в ДТП нет, на месте работают оперативные службы. Просим водителей использовать альтернативные маршруты — через улицы Павла Фитина и Профсоюзная», — говорится в сообщении.
Авария произошла на 41-м километре внутренней стороны МКАД на юго-западе Москвы. В ДТП пострадали три человека, сообщили в ГАИ Москвы, среди них двое несовершеннолетних. Повреждения получили 14 автомобилей, — передает РБК.
Ранее на МКАД водитель КАМАЗа врезался в стоящие машины, повредив 14 автомобилей. В результате один взрослый и двое детей получили травмы.
0
0
0
0
0
Комментарии