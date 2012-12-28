78
сегодня, 15:00

АвтоВАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск до 13 мая

АО «АвтоВАЗ» объявил корпоративный отпуск для всего своего коллектива. Он продлится с 4 по 13 мая включительно.

Сотрудники АО «АвтоВАЗ» с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск, который продлится до 13 мая включительно, — рассказал «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Он также отметил, что 14 и 15 мая персонал, который не будет участвовать в модернизации и ремонте оборудования, обеспечении текущей деятельности автопроизводителя и новых проектах, будет отправлен в простой с сохранением заработной платы.

Ранее сообщалось, что во время майских выходных и корпоративного отпуска «АвтоВАЗ» направит более 530 млн рублей на установку нового оборудования для запуска производства Lada Azimut (начало выпуска запланировано на третий квартал 2026 года), модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание основных мощностей и производственных систем.

Завершить все работы планируется к 18 мая. А с 14 мая будут поэтапно запускаться линии, которые не задействованы в текущей модернизации и были остановлены на время корпоративного отпуска.

"АвтоВАЗ" внес изменения в план корпоративных отпусков, перенеся дни единого корпоративного отпуска с 29 по 30 декабря на период с 12 по 13 мая. Первоначально корпоративный отпуск был объявлен на 4-8 мая. Таким образом, «АвтоВАЗ» удлинит на семь дней общероссийские майские каникулы.

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2026 год был утвержден на уровне 400 тысяч автомобилей Lada, из которых на российском рынке компания запланировала продать 370 тысяч штук (против 338,5 тысяч штук в 2025 году — то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Ещё 30 тысяч машин в «АвтоВАЗе» намерены поставить в этом году на экспорт.
