В Брянской области семеро работников «Мираторга» пострадали от удара РСЗО «Град»
ВСУ атаковали территорию АПХ «Мираторг» в селе Бровничи Брянской области с применением РСЗО «Град», семеро работников получили ранения.
По данным губернатора, удар по предприятию был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
«Ранены семь работников предприятия. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил губернатор.
Губернатор также сообщил, что украинские боевики пытались повторно атаковать территорию агрохолдинга с помощью беспилотников в тот момент, когда с площадки эвакуировали раненых сотрудников.
В результате атаки повреждения получили несколько производственных помещений. На месте происшествия продолжают работу сотрудники оперативных и экстренных служб, — сообщает «Газета.Ru».
В этот же день губернатор Белгородской области сообщил, что в результате ударов украинских дронов пострадали два мирных жителя. По его словам, их госпитализировали, — пишут «Известия».
