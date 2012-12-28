В России
54
сегодня, 13:02
Мурашко предупредил о хронических болезнях без ЗОЖ
Пренебрежение здоровыми привычками может привести к тому, что последние 12 лет жизни человек проведет с тяжелыми хроническими заболеваниями.
По словам министра, правильные привычки и забота о здоровье способны добавить к жизни человека не менее 10–15%.
«Если человек не придерживается каких-то (здоровых привычек), то последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней», — сказал Мурашко.
«Сегодня и медицина в этом очень активно помогает», — отметил Мурашко.
Он подчеркнул, что отсутствие внимания к здоровью приводит к тому, что значительная часть последних лет жизни может сопровождаться хроническими заболеваниями и снижением качества жизни.
Министр обратил внимание на важность жизненных целей и стремлений, отметив, что они помогают поддерживать активность и психологический тонус человека.
