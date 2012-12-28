Безникотиновые вейпы могут обложить акцизом

Власти могут ввести акциз на безникотиновые вейпы по аналогии с никотиносодержащей продукцией — проработка вопроса о внесении изменений в ст. 181 Налогового кодекса, предусматривающих введение акциза на безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), запланирована на III квартал 2026 года. Об этом говорится в материалах Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Меру прорабатывает Минфин, следует из письма первого замминистра финансов Ирины Окладниковой в Минпромторг. С документами ознакомились «Известия».

«Речь идет не столько о введении акциза на безникотиновые жидкости для ЭСДН, сколько о выстраивании системы, которая призвана перекрыть один из самых уязвимых каналов выпадения доходов», — сказал «Известиям» член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.

Ставка в 2026 году составляет 49 рублей за 1 мл — после резкого повышения на 110% в 2024-м (до 42 рублей) и последующей индексации.
