В Магаданской области произошло обрушение рудника
В Магаданской области произошёл сход горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе.
Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек, — говорится в сообщении ведомства.
К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и шесть единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России.
Гендиректор предприятия Александр Нестерович рассказал, что причиной ЧП стал сход селя. На месте обрушения развернули оперативный штаб. СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности, — передает РИА Новости.
На Кадыкчанском руднике добывают уголь открытым способом.
