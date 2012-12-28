АвтоВАЗ направил более 500 млн рублей на модернизацию производства
В рамках майского корпоративного отпуска на заводе АвтоВАЗ стартует масштабная модернизация с акцентом на запуск производства нового кроссовера Lada Azimut и обновление линий Lada Niva.
Уточняется, что в список работ входят установка нового технологического оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизация линии по сборке семейства lada Niva, а также ремонт и обслуживание основных мощностей и производственных систем.
Помимо этого будут проведены пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, где будут выпускаться новые моторы объемом 1,6 л (более 120 л.с.) и 1,8 л (более 130 л.с.), обновление оборудования в цехах окраски, сварки, в автосборочном комплексе. Все работы планируется завершить к 18 мая 2026 года.
«По завершении единого корпоративного отпуска, 14 мая, начнется поэтапное заполнение части технологических линий, которые не были включены в текущий этап модернизации и ранее были полностью выхолощены (освобождены) в преддверии длительных выходных. На время майского этапа модернизации производства за персоналом сохраняется полная заработная плата», — подчеркнули в компании.
Накануне АвтоВАЗ сообщил о планах усилить линейку коммерческих и спецавтомобилей. Согласно условиям партнерства, коммерческая и специальная техника «Промтеха» будет представлена через официальную дилерскую сеть Lada.
