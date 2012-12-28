В России
37
сегодня, 13:55
Парад Победы 9 мая пройдет без техники из-за усиления террористической активности
Традиционный Парад Победы 9 мая в этом году пройдет без военной техники. Решение связано с оперативной обстановкой. Песков объяснил отсутствие военной техники на параде мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.
«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился во всю террористическую активность, и поэтому на фоне этой террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности», — сказал Песков.
Он отметил, что парад всё равно состоится. При этом в прошлом году был юбилейный, широкоформатный парад, который должен был пройти в круглую дату. Нынешняя дата не является юбилейной, поэтому парад пройдет в усеченном формате, — пишут «Известия».
В Минобороны России 28 апреля рассказали, что военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов Вооруженных сил РФ пройдут по Красной площади в Москве в рамках парада в честь Дня Победы 9 мая. Уточняется, что в составе пешей колонны примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.
