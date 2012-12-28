Парад Победы 9 мая пройдет без техники из-за усиления террористической активности

Традиционный Парад Победы 9 мая в этом году пройдет без военной техники. Решение связано с оперативной обстановкой. Песков объяснил отсутствие военной техники на параде мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.