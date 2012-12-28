ФСБ задержала готовившего теракты в Крыму россиянина
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, готовившего по заданию спецслужб Украины теракты в Крыму.
По данным ведомства, мужчина планировал совершить диверсионно-террористические акты на объектах энергетики региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур.
Уточняется, что мужчина, получив от куратора взрывчатку, провёл рекогносцировку адреса проживания предполагаемой жертвы и определил способ камуфлирования СВУ. После выполнения заданий он планировал покинуть Россию.
Силовики изъяли у злоумышленника готовое к применению радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия общей массой 2 килограмма, а также взрывчатку и устройства для создания ещё двух бомб.
Как сообщили в ФСБ, житель полуострова был завербован в 2025 году через мессенджер Telegram. По заданию куратора он осуществлял фото- и видеосъемку воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры в Крыму, координаты которых отправлял противнику, — сообщает ТАСС.
Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Решением суда он заключен под стражу.
Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники ведомства предотвратили теракт украинских агентов против Роскомнадзора, — передает RT.
