У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
Президент РФ заявил о серьезных экологических последствиях после атаки на Туапсе
Президент Владимир Путин считает, что ситуация в Туапсе после ударов Киева находится под контролем, но допускает потенциальный вред для экологии региона.
«Губернатор только что докладывал, он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился, вроде серьезных угроз нет», — сказал он на совещании по вопросам безопасности.
При этом, как отметил глава государства, жители города справляются с вызовами. При этом Путин обратил внимание, что удары по энергетическим объектам в Туапсе могут повлечь серьезные экологические последствия. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) всё чаще наносят удары дронами по гражданской инфраструктуре, — пишут «Известия».
Оперштаб Краснодарского края 28 апреля сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Туапсе начался пожар из-за падения обломков дронов. В ликвидации возгорания задействовали 122 человека и 39 единиц техники. Жителей близлежащих домов начали эвакуировать. В Туапсе был введен режим ЧС регионального уровня.
