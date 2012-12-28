В Туапсе устраняют последствия разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА

В Туапсе после атаки БПЛА на НПЗ продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Уже собрано и вывезено 7,27 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.