В Туапсе устраняют последствия разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА
В Туапсе после атаки БПЛА на НПЗ продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Уже собрано и вывезено 7,27 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
«В Туапсе продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников украинского режима. Уже собрали и вывезли 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Их собирают в специальные контейнеры», — говорится в сообщении оперштаба региона.
Число задействованных специалистов и техники растет. 28 апреля в уборке участвуют около 360 человек и более 60 единиц техники. Сбор загрязняющих веществ идет на трех участках.
На территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. В реке Туапсе ниже по течению установлены боновые заграждения, обустроены нефтеловушка и заградительная дамба. В устье реки созданы каскадные боновые заграждения и нефтеловушка. На береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря вдоль берега выставили боновые заграждения протяженностью 1 километр.
Также круглосуточно ведется мониторинг акватории моря с использованием пяти судов Морспасслужбы, — пишут «Краснодарские Известия».
Этой ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.
