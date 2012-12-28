При пожаре в строящейся многоэтажке в Москве погибли пять человек

Количество погибших при пожаре на севере Москвы возросло до пяти, еще девять человек осматривают медики, 31 спасен, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.«На данный момент при помощи спасательных устройств огнеборцами спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли», — отметили в МЧС.Ранее в ведомстве сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.Уточняется, что спасательная операция продолжается: ведется эвакуация людей со второго этажа здания.По периметру задействованы подъемные механизмы, внутри работают звенья газодымозащитной службы МЧС России.В ликвидации последствий пожара участвуют более 120 человек и 30 единиц техники.Пожару присвоен максимальный пятый номер сложности.Возгорание произошло ранее в этот же день во 2-м Амбулаторном проезде в Москве. Огнеборцы спасли 12 человек при помощи специальных устройств, еще три человека обратились за медицинской помощью до прибытия пожарно-спасательных подразделений.Ранее сообщалось, что из здания удалось эвакуировать 15 человек, из них трое получили травмы, одного не спасли.В здании могут находиться более 200 человек.