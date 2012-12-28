Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
При пожаре в строящейся многоэтажке в Москве погибли пять человек
Еще девять человек осматривают медики.
«На данный момент при помощи спасательных устройств огнеборцами спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли», — отметили в МЧС.
Ранее в ведомстве сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.
Уточняется, что спасательная операция продолжается: ведется эвакуация людей со второго этажа здания.
По периметру задействованы подъемные механизмы, внутри работают звенья газодымозащитной службы МЧС России.
В ликвидации последствий пожара участвуют более 120 человек и 30 единиц техники.
Пожару присвоен максимальный пятый номер сложности.
Возгорание произошло ранее в этот же день во 2-м Амбулаторном проезде в Москве. Огнеборцы спасли 12 человек при помощи специальных устройств, еще три человека обратились за медицинской помощью до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Ранее сообщалось, что из здания удалось эвакуировать 15 человек, из них трое получили травмы, одного не спасли.
В здании могут находиться более 200 человек.
