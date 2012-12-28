Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого
Общество
В Липецкой области дождь, мокрый снег и заморозки
Погода в Липецке
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Происшествия
Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
Общество
В Липецкой области полторы тысячи детей не привиты ни от каких заболеваний
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
Общество
В Липецкой области дождь, мокрый снег и заморозки
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: окончание отопительного сезона, человек с пистолетом и краснокнижные птенцы
Общество
Суд в Липецкой области отменил штраф водителю за непристегнутый ремень
Происшествия
Дерево рухнуло на машину на улице Жуковского
Происшествия
Ограбление у бара: дело 18-летнего ельчанина ушло в суд
Происшествия
У мэра Липецка появится заместитель по делам СВО
Общество
ОРВИ за неделю заболели 3898 человек
Здоровье
В отставку ушла бессменный председатель Счётной палаты Липецка Марина Зиборова
Общество
Житель Хлевного убил приятеля ударом головы в лицо
Происшествия
Читать все
В России
37
30 минут назад

В Госдуме назвали минусы массового ухода девятиклассников в колледжи

Заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин проанализировал причины и последствия современной тенденции, при которой большинство школьников после 9-го класса выбирают обучение в колледжах и техникумах, а не продолжают учебу в старших классах школы.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что в советский период 50-70 процентов школьников после девятого класса переходили в десятый, сейчас же большинство уходят в колледжи и техникумы, — пишет Lenta.ru.

Он выделил две основные причины, по которым современная молодежь отдает предпочтение среднему профессиональному образованию.

Первая — это желание как можно скорее начать работать и получать доход. Эта тенденция, по его оценке, особенно характерна для детей из семей с невысоким достатком.

Вторая причина — сложность системы ЕГЭ. Подготовка к единому государственному экзамену, как отметил депутат, требует значительных временных, моральных и финансовых затрат. По оценкам парламентария, в 2024 году расходы родителей на репетиторов составили около 450 миллиардов рублей, и эта цифра продолжает расти.

Хотя многие в профильном министерстве считают массовый уход в колледжи позитивным явлением, Смолин имеет свою точку зрения и указывает на минусы этой тенденции: снижение уровня общего образования. Как отметил депутат, в программах колледжей значительно меньше общеобразовательных предметов по сравнению со старшей школой; потенциальный дефицит высококвалифицированных кадров. В престижные вузы (инженерные, медицинские), по словам Смолина, традиционно поступают выпускники 11-х классов с высокими баллами ЕГЭ. Выпускникам колледжей, желающим сменить профиль и поступить в вуз, крайне сложно достичь такого уровня подготовки; проблемы набора в технические вузы на инженерные специальности. В отличие от советской системы, которая никогда не испытывала дефицита студентов-технарей, сегодня многие инженерные специальности с трудом набирают первокурсников, — считает парламентарий.

В заключение депутат отметил, что выбор профессионального пути в 15-16 лет часто бывает ошибочным. Он считает более сбалансированной модель, при которой около половины выпускников идет в 10-й класс, а половина — в колледжи, что, по его оценке, обеспечит стране более качественный кадровый потенциал в будущем.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
