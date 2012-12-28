Сегодня в Липецке: фестиваль правильного кино, готовы ли липчане к 6-дневной рабочей неделе
В Госдуме назвали минусы массового ухода девятиклассников в колледжи
Заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин проанализировал причины и последствия современной тенденции, при которой большинство школьников после 9-го класса выбирают обучение в колледжах и техникумах, а не продолжают учебу в старших классах школы.
Он выделил две основные причины, по которым современная молодежь отдает предпочтение среднему профессиональному образованию.
Первая — это желание как можно скорее начать работать и получать доход. Эта тенденция, по его оценке, особенно характерна для детей из семей с невысоким достатком.
Вторая причина — сложность системы ЕГЭ. Подготовка к единому государственному экзамену, как отметил депутат, требует значительных временных, моральных и финансовых затрат. По оценкам парламентария, в 2024 году расходы родителей на репетиторов составили около 450 миллиардов рублей, и эта цифра продолжает расти.
Хотя многие в профильном министерстве считают массовый уход в колледжи позитивным явлением, Смолин имеет свою точку зрения и указывает на минусы этой тенденции: снижение уровня общего образования. Как отметил депутат, в программах колледжей значительно меньше общеобразовательных предметов по сравнению со старшей школой; потенциальный дефицит высококвалифицированных кадров. В престижные вузы (инженерные, медицинские), по словам Смолина, традиционно поступают выпускники 11-х классов с высокими баллами ЕГЭ. Выпускникам колледжей, желающим сменить профиль и поступить в вуз, крайне сложно достичь такого уровня подготовки; проблемы набора в технические вузы на инженерные специальности. В отличие от советской системы, которая никогда не испытывала дефицита студентов-технарей, сегодня многие инженерные специальности с трудом набирают первокурсников, — считает парламентарий.
В заключение депутат отметил, что выбор профессионального пути в 15-16 лет часто бывает ошибочным. Он считает более сбалансированной модель, при которой около половины выпускников идет в 10-й класс, а половина — в колледжи, что, по его оценке, обеспечит стране более качественный кадровый потенциал в будущем.
