Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели
Отмены ЕГЭ В России в ближайшие 10 лет не предвидится
Отмена Единого государственного экзамена в ближайшие годы не произойдет, альтернативная модель поступления в вузы может появиться не ранее чем через 10 лет.
«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через десять», — отметил Музаев.
Анзор Музаев убежден, что текущая модель ЕГЭ, несмотря на все недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона, — передает РБК.
В 2026 году основной период сдачи ЕГЭ в России пройдет с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. Пересдать один из предметов по выбору будет можно 8 и 9 июля. На выходные дни экзаменов не запланировано.
Эксперимент стартовал в 2001 году, обязательным ЕГЭ стал в 2009 году.
В июне 2024 года депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. В качестве замены они предложили традиционные выпускные экзамены. По мнению авторов проекта, такой формат экзамена перестал приносить «ожидаемые результаты». Депутаты также отмечали, что «содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса»: для подготовки к экзамену приходится нанимать репетиторов, услуги которых по стоимости «непосильны для многих родителей», а сам процесс обучения в школе превратился в «натаскивание» на экзамен. Инициатива депутатов была отклонена.
