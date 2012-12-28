Ветеринарные услуги подорожали за год на треть
Средний чек в ветеринарных клиниках в январе – марте составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя годом ранее, подсчитал аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». При этом число покупок за тот же период снизилось на 1%. Там уточнили, что основную долю обращений в ветклиники формируют крупные города.
В сети клиник Vet Union (входит в «Инвитро») отмечают, что рост цен носит «точечный» характер. По словам ее главного ветеринарного врача Ольги Михеевой, в первую очередь дорожают услуги, связанные с лабораторной диагностикой, где стоимость напрямую зависит от расходных материалов, реагентов и обслуживания оборудования.
Также нагрузку на клиники оказало введение обязательной маркировки ветеринарных препаратов, рассказала гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Это, по ее словам, потребовало дополнительные закупки оборудования, расширения штата и обучения сотрудников. Кроме того, переход на рецептурный отпуск части ветпрепаратов увеличил время приема пациентов и затраты на персонал.
Одной из ключевых причин удорожания услуг стало повышение цен на ветеринарные препараты, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его данным, средняя стоимость флакона вакцины для домашних животных выросла с 303 рублей в 2022 году до 518 рублей к концу 2025-го. В начале 2026 года цена достигла 615 рублей, увеличившись на 19% год к году.
