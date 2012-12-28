В России
27
34 минуты назад

В РФ красная икра подешевела на 30 процентов с начала года

Средняя розничная стоимость 1 кг икры лососевых рыб в России по итогам I квартала 2026 года составила 9387 рублей.

В первом квартале 2026 года в России зафиксировано снижение цен на красную икру.

В России с начала года цены на красную икру к середине апреля упали на 30 процентов, — рассказал «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Сейчас в рознице эту икру можно встретить по 6 000 рублей за кг. В начале года икра была в среднем на 30% дороже», — отметил он.

По его словам, причина в том, что вся лососевая икра — прошлогодняя, и срок ее реализации заканчивается.

«Максимальный срок реализации икры прошлой путины — один год. Таким образом, трейдеры торопятся распродать прошлогодние остатки, потому что вскоре такая икра вообще не будет стоить ничего, ее предстоит утилизировать, — сказал он. — Через полтора месяца начнется новая путина на Дальнем Востоке. Например, в Приморском крае планируется начать промысел горбуши и симы 20 мая, а с июня начнется массовый лов. Таким образом, стартует заготовка свежей лососевой икры».

Савельев напомнил, что в России уже второй год красная икра — как фасованная, так и развесная — подлежит маркировке.

«Средства идентификации не оставляют шансов выдать прошлогодний продукт за свежий. Этим и объясняются рухнувшие цены на деликатес», — заявил он.

В 2025 году производство красной икры в России составило 12,4 тысячи тонн, что на 21% больше, чем в 2024 году.

В 2026 году производство может составить 12 тысяч тонн, заявлял на минувшей неделе глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, икры для внутреннего потребления будет достаточно.
красная икра
экономика
