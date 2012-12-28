Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
В Пятигорске предотвратили теракт у объекта одного из силовых ведомств
Задержанный сторонник радикальной идеологии должен был подорвать женщину у объекта одного из силовых ведомств.
Сотрудники выявили и заблокировали действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке у женщины.
На кадрах показано задержание гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, сторонника радикальной идеологии, «который должен был привести СВУ в действие путем дистанционного подрыва, а женщина — погибнуть на месте». На видео злоумышленник признался в подготовке преступления и сообщил, что присягнул запрещенной в РФ террористической организации ИГ.
Как призналась задержанная гражданка Германии, ранее человек с выраженным украинским акцентом связался с ней и предложил высокооплачиваемую работу. По ее словам, украинский куратор поручил доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов, в которой находилось СВУ.
Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю завел уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.
