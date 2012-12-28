Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
45
45 минут назад

В строительстве ВСМ в 2026 году будет задействовано свыше тысячи студентов

По словам зампредседателя наблюдательного совета РСО Алексея Потейко, к строительным работам будут привлекаться лучшие отряды, которые работали на БАМе.

Российские студенческие отряды задействуют в 2026 году более 1 тысячи студентов в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ), — рассказал заместитель председателя наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

«В этом году для нас главной транспортной стройкой становится ВСМ. Мы переориентируем туда лучшие отряды, которые работали на БАМе, более 1 тысячи студентов будет работать там», — рассказал Потейко.

В 2025 году, по его словам, на ВСМ было задействовано около 50 человек, — передает ТАСС.

«Но тогда мы только начинали проект», — подчеркнул представитель РСО.

По его словам, на БАМе студенты продолжат работать только в эксплуатационных отрядах, которые занимаются перевозками.

«К активным строительным работам там стройотряды привлекаться не будут, для нас стройка года — это ВСМ», — резюмировал он.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на 2028 год.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В 2025 году в РСО состояли более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии. С 2021 года такой возможностью воспользовались более 170 тысяч человек.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить