В строительстве ВСМ в 2026 году будет задействовано свыше тысячи студентов
По словам зампредседателя наблюдательного совета РСО Алексея Потейко, к строительным работам будут привлекаться лучшие отряды, которые работали на БАМе.
«В этом году для нас главной транспортной стройкой становится ВСМ. Мы переориентируем туда лучшие отряды, которые работали на БАМе, более 1 тысячи студентов будет работать там», — рассказал Потейко.
В 2025 году, по его словам, на ВСМ было задействовано около 50 человек, — передает ТАСС.
«Но тогда мы только начинали проект», — подчеркнул представитель РСО.
По его словам, на БАМе студенты продолжат работать только в эксплуатационных отрядах, которые занимаются перевозками.
«К активным строительным работам там стройотряды привлекаться не будут, для нас стройка года — это ВСМ», — резюмировал он.
Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.
Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на 2028 год.
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В 2025 году в РСО состояли более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии. С 2021 года такой возможностью воспользовались более 170 тысяч человек.
