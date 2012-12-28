Лишенный прав многодетный дальнобойщик попал за рулем тягача: его оштрафовали на 150 000 рублей
В Крыму задержаны готовившие теракт двое мужчин
В Крыму задержаны двое мужчин, готовивших теракт по заказу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
«Они проводили рекогносцировку местности, подбирая доступные маршруты для скрытого подхода, места для размещения взрывных устройств и укрытия от посторонних лиц», — говорится в сообщении.
По версии следствия, один из обвиняемых летом 2024 года в мессенджере вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины и сообщил о готовности содействовать деятельности против интересов РФ. Оба обвиненных вступили в террористическое сообщество, созданное иностранной разведкой, — пишут «Известия».
Довести свои преступные действия до конца обвиняемым не удалось — они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
В пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю 3 апреля сообщили, что сотрудники ведомства совместно с управлениями ФСБ по Южному и Восточному военным округам пресекли канал поставки в регион оружия и боеприпасов из Запорожской области. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены два жителя Сакского района 1971 и 1997 годов рождения, которые приобрели огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы и хранили их по месту жительства.
