Банки почти втрое ускорили закрытие своих отделений
Тенденция связана с развитием цифровых сервисов: большую часть услуг можно получить дистанционно быстрее и с меньшими затратами. Также, несмотря на хорошие финансовые результаты, траты банков растут, а оптимизация становится очевидным шагом, считает эксперт.
Расходы на содержание одного офиса в Московском регионе составляют 2–5 млн рублей ежемесячно, сказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Оказывает свое влияние и развитие искусственного интеллекта, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Еще один фактор — сделки по слиянию и поглощению, закрывается часть близко расположенных офисов, указал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
В то же время сокращение числа отделений влияет на доступность финансовых услуг для населения. В первую очередь это касается старшего поколения, сказал Максим Гмыря. Кроме того, дополнительное напряжение создает и ситуация с заморозкой счетов. Часто для возобновления доступа клиент должен лично прийти в офис.
Как считает Наталья Мильчакова, перебои с интернетом могут замедлить тенденцию к закрытию офлайн-офисов, особенно в регионах. По мнению Максима Гмыри, банки и дальше станут оптимизировать сеть, постепенно повышая роль онлайн-сервисов.
