В России на 53% за 10 лет увеличилось число подростков с психическими расстройствами
Заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет выросла на 53% за 10 лет, следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». Если в 2015 году их было 18,5 тыс., то в 2024-м (последние доступные данные) — 28,3 тыс.
Рост также подтвердили в Пермском крае, Курганской области, Республике Марий Эл, на Камчатке и в ряде других регионов.
Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин подтвердил «Известиям», что число психических расстройств среди подростков растет уже много лет.
«Самая большая проблема в российской комплектации психиатрическими кадрами — это именно детские психиатры и психотерапевты. Их не хватает практически во всех регионах России», — сказал Пережогин.
Рост выявляемости психических расстройств можно объяснить улучшением диагностики, применением скрининговых программ, настороженностью общества в отношении состояния несовершеннолетних, сообщили «Известиям» в нескольких минздравах.
