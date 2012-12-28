В России
39
33 минуты назад

В России на 53% за 10 лет увеличилось число подростков с психическими расстройствами

Заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет выросла на 53% за 10 лет, следует из данных Росстата, которые изучили «Известия».  Если в 2015 году их было 18,5 тыс., то в 2024-м (последние доступные данные) — 28,3 тыс.

Тенденцию подтвердили в восьми региональных минздравах из числа тех, которые ответили на запросы «Известий». Так в Чувашии в 2025 году расстройства психики и поведения впервые в жизни диагностировали у 1,2 тыс. несовершеннолетних. Это на треть больше, чем годом ранее (864). 

Рост также подтвердили в Пермском крае, Курганской области, Республике Марий Эл, на Камчатке и в ряде других регионов. 

Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин подтвердил «Известиям», что число психических расстройств среди подростков растет уже много лет. 

«Самая большая проблема в российской комплектации психиатрическими кадрами — это именно детские психиатры и психотерапевты. Их не хватает практически во всех регионах России», — сказал Пережогин.

Рост выявляемости психических расстройств можно объяснить улучшением диагностики, применением скрининговых программ, настороженностью общества в отношении состояния несовершеннолетних, сообщили «Известиям» в нескольких минздравах.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
