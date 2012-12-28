В России
43
21 минуту назад
Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова попала в реанимацию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в реанимации под наблюдением врачей, критический момент миновал.
По информации источника, в данный момент состояние 79-летнего специалиста стабилизировалось.
«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — заявил источник.
Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.
0
0
0
0
0
Комментарии