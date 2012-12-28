В России
сегодня, 11:59
На территории промзоны Стерлитамака возник пожар из-за обломков БПЛА
Несколько БПЛА сбиты над промышленной зоной Стерлитамака, пожарные тушат возгорание.
«Башкортостан подвергся террористической атаке БПЛА. Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий», — сообщил он.
На месте падения дрона возник пожар, в настоящее время возгорание тушат специалисты экстренных служб. Хабиров добавил, что власти уточняют обстоятельства инцидента, — пишут «Известия».
Утром в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. В Минобороны сообщили, что беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
