В России
76
сегодня, 10:02

В РФ операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о работе VPN

Операторы связи в России начали информировать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок.

Российские операторы связи начали сообщать пользователям о возможных сбоях в работе приложений при использовании VPN-сервисов. Об этом стало известно 14 апреля.

Такие уведомления начали получать пользователи приложений крупнейших операторов, а также посетители маркетплейсов и прочих популярных сервисов, — передает РИА Новости.

«Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Отключите VPN, чтобы в приложении всё работало хорошо. Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора», — говорится в сообщениях.

В апреле несколько популярных в России онлайн-сервисов, в том числе приложения ретейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN.


