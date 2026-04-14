Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Пьяный водитель угрожал полицейским, а потом у него дома нашли боеприпасы и 6 кг наркотика
Синоптик советует не называть апрельскую погоду летней
Марина Макарова из Гидрометцентра предостерегает от преждевременного обозначения апрельской температуры в Москве как «летней».
Так синоптик прокомментировала звучащие в СМИ оценки о летней погоде в Москве в апреле. Однако, по словам Макаровой, о температуре на следующей неделе и тем более в конце апреля в настоящее время сложно говорить: точный прогноз делается только на ближайшие 3-5 суток.
«Говорить, что температура «летняя», сомнительно, так как мы не знаем, что нас ждет впереди, но такая характеристика сезона мне не нравится. Пусть апрель будет апрелем», — заявила она.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ответил на вопрос о возможности выпадения снега в столице весной. По его словам, невозможно дать стопроцентных гарантий того, что снег в Москве весной больше не выпадет, — пишет Lenta.ru.
