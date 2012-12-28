Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Без превышений ПДК, но с особым режимом для предприятий
Общество
Ребенок погиб на улице Космонавтов
Происшествия
Погибшему мальчику было 13 лет
Происшествия
Прокуратура контролирует доследственную проверку гибели школьника на улице Космонавтов
Происшествия
По смертельному ДТП на Космонавтов возбуждено уголовное дело
Происшествия
Пилот снесшего остановку «болида» был пьян и без прав
Происшествия
32-летнюю сотрудницу сельхозпредприятия обвиняют в присвоении миллионов
Происшествия
В аварии на Папина столкнулись три автомобиля
Происшествия
Клещ может стоить медикам 83 тысячи рублей
Общество
Липчане проживут эту неделю с отоплением
Общество
Крик души: третий день в квартире льётся вода с потолка
Общество
Читать все
По смертельному ДТП на Космонавтов возбуждено уголовное дело
Происшествия
Пилот снесшего остановку «болида» был пьян и без прав
Происшествия
Липецкая область вошла в топ-5 регионов РФ по темпам снижения потребления алкоголя
Общество
Женщине из затапливаемой квартиры предложили потерпеть ещё дня два
Общество
Руководитель подрядной организации обманул ФКР при капремонте дома в Липецке
Происшествия
Бывший депутат горсовета отремонтирует школу на Опытной
Общество
Снесшего остановку водителя «ВАЗа» притормозили на 10 суток
Происшествия
Еще один житель области вернулся из плена
Общество
В Пасхальную ночь в Липецке родились два мальчика и две девочки
Общество
Липецк — на 58 месте в рейтинге по доходности вложений в недвижимость
Экономика
Читать все
В России
9
12 минут назад

В Минтрансе предлагают разрешить регионам тратить до 30% субсидий на инфраструктуру

Минтранс РФ предлагает с 2027 года разрешить регионам тратить до 30% субсидий на обновление инфраструктуры общественного транспорта, — заявил заместитель министра транспорта Алексей Шило в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации.

«Мы хотели бы предложить начиная с 2027 года предусмотреть корректировку методики по субсидированию с тем, чтобы регион имел право выбрать не только средства распределять на обновление подвижного состава, но и на софинансирование транспортной работы. По нашему мнению, средства на софинансирование можно было бы предусмотреть в размере до 30% от того объема, который сегодня есть», — сказал он.

По его словам, в настоящее время средства на обновление остановок, автовокзалов и на организацию транспортной работы не предусмотрены, — передает ТАСС.

«Гораздо важнее для регионов, для населения, чтобы этот автобус приходил на остановочный пункт вовремя, чтобы сама остановка, автовокзал находился в нормальном состоянии, чтоб можно было там укрыться, в том числе от непогоды. Сегодня на обновление вот этой инфраструктуры, и в целом на транспортную работу каких-либо средств не предусмотрено», — подчеркнул замминистра.

Шило добавил, что с 2020 года в регионы России поставлено более 20 тысяч единиц общественного транспорта. До 2030 года по всем программам планируется обновить не менее 27,5 тысяч единиц.

Он также напомнил о поручении президента переформатировать методику расчета доли общественного транспорта в нормативном состоянии. По его словам, сейчас этот показатель рассчитывается только для автобусов в городах с населением от 50 тыс. человек. Замминистра уточнил, что новый подход включит все виды транспорта и населенные пункты без ограничений по численности, что позволит оценивать состояние в каждом регионе и планировать обновление адресно.

Шило отметил, что общая потребность в финансировании для достижения целевых показателей по действующей методике составляет около 140 млрд рублей. При этом он обратил внимание, что для обновления инфраструктуры электротранспорта (трамвайных путей, контактной сети, депо, тяговых подстанций) требуется более 1,4 трлн рублей, которых в бюджете пока не предусмотрено.

Кроме того, по его словам, на площадке комиссии Госсовета обсуждается создание фонда по обновлению общественного транспорта.

«Мы это обсуждаем и будем готовиться к тому, чтобы после обсуждения со всеми причастными, закрепить эти решения на Госсовете при президенте страны», — резюмировал он.
субсидии
инфраструктура
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить