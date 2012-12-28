В Минтрансе предлагают разрешить регионам тратить до 30% субсидий на инфраструктуру
«Мы хотели бы предложить начиная с 2027 года предусмотреть корректировку методики по субсидированию с тем, чтобы регион имел право выбрать не только средства распределять на обновление подвижного состава, но и на софинансирование транспортной работы. По нашему мнению, средства на софинансирование можно было бы предусмотреть в размере до 30% от того объема, который сегодня есть», — сказал он.
По его словам, в настоящее время средства на обновление остановок, автовокзалов и на организацию транспортной работы не предусмотрены, — передает ТАСС.
«Гораздо важнее для регионов, для населения, чтобы этот автобус приходил на остановочный пункт вовремя, чтобы сама остановка, автовокзал находился в нормальном состоянии, чтоб можно было там укрыться, в том числе от непогоды. Сегодня на обновление вот этой инфраструктуры, и в целом на транспортную работу каких-либо средств не предусмотрено», — подчеркнул замминистра.
Шило добавил, что с 2020 года в регионы России поставлено более 20 тысяч единиц общественного транспорта. До 2030 года по всем программам планируется обновить не менее 27,5 тысяч единиц.
Он также напомнил о поручении президента переформатировать методику расчета доли общественного транспорта в нормативном состоянии. По его словам, сейчас этот показатель рассчитывается только для автобусов в городах с населением от 50 тыс. человек. Замминистра уточнил, что новый подход включит все виды транспорта и населенные пункты без ограничений по численности, что позволит оценивать состояние в каждом регионе и планировать обновление адресно.
Шило отметил, что общая потребность в финансировании для достижения целевых показателей по действующей методике составляет около 140 млрд рублей. При этом он обратил внимание, что для обновления инфраструктуры электротранспорта (трамвайных путей, контактной сети, депо, тяговых подстанций) требуется более 1,4 трлн рублей, которых в бюджете пока не предусмотрено.
Кроме того, по его словам, на площадке комиссии Госсовета обсуждается создание фонда по обновлению общественного транспорта.
«Мы это обсуждаем и будем готовиться к тому, чтобы после обсуждения со всеми причастными, закрепить эти решения на Госсовете при президенте страны», — резюмировал он.
