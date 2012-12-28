В Минздраве ужесточили правила продажи ещё трёх лекарств
Минздрав России включил ещё три препарата в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», — говорится в документе.
Согласно приказу, в перечень предметно-количественных препаратов включены: Габапентин (противоэпилептическое средство), Баклофен (применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях), Дицикловерин+Парацетамол (обезболивающее).
Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности, внеся их в перечень предметно-количественного учета, соответствующий приказ вступил в силу 1 сентября 2024 года.
