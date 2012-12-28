Вероятность магнитных бурь на Земле 10‑12 апреля достигла 90%
Причиной магнитных бурь станет корональная дыра на Солнце.
«Модели показывают высокие (на уровне 90%) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие трое суток, с пятницы по воскресенье», — говорится в сообщении лаборатории.
Отмечается, что в настоящее время на Солнце фиксируется корональная дыра средних размеров. Как уточнили ученые, признаки ее воздействия на планеты начнутся в промежутке с 6:00 до 9:00 мск.
Наиболее вероятным прогнозом являются слабые и средние бури (G1-G2). При этом исключается возникновение сильных магнитных бурь, — пишет «Газета.Ru».
