На пешеходном переходе реанимобиль сбил самокатчика
Происшествия
Мать троих участников СВО, двое из которых погибли, обманули мошенники
Происшествия
Подросток на самокате не услышал ехавшую с проблесковыми маячками «скорую»
Происшествия
Резня в баре на Виктора Музыки: дело передается в суд
Происшествия
Полицейские нашли одного из домофонных вандалов
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На «Ладу-Калину» отбросило «Фольксваген»: пострадала девушка-водитель
Происшествия
Липецк встал в предпасхальных пробках
Общество
Врачу за смертельную инъекцию лидокаина грозит до шести лет заключения
Происшествия
Кулич в подарок и теплые слова: Ольга Митрохина поздравила жителей Тракторного с наступающим праздником Светлой Пасхи
Общество
Читать все
Жители села Боринского готовы пересесть на лодки
Общество
«КамАЗ» въехал в жилой дом: водитель арестован на 10 суток
Происшествия
Дело об убийстве в «Мяте» может приобрести новый поворот
Происшествия
Троих воронежцев задержали с «синтетикой» в Становлянском округе — мужчины арестованы
Происшествия
В Липецкой области температура начинает расти
Погода в Липецке
Жителя Липецкой области обвиняют в оправдании терроризма
Происшествия
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли
Происшествия
В колонию пытались перебросить девять мобильников
Происшествия
Дело о гибели 33-летнего мотоциклиста ушло в суд
Происшествия
На НЛМК выберут «Молодого лидера-2026»
НЛМК Live
Читать все
В России
11
30 минут назад

В Госдуму внесут закон об ограничении сведений о нападениях в школах

Законопроект, который должен ограничить распространение информации о нападениях в школах, планируют внести в Госдуму в ближайшие дни.

Как пишет ТАСС, об этом объявил председатель думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

«В ближайшие дни мы внесём законопроект, согласованный с правительством и администрацией президента, который ограничит распространение информации о нападениях в школах», — сказал он.

Данную инициативу он объяснил тем, что якобы информация в СМИ и соцсетях на эту тему может вдохновлять людей со слабой психикой повторять подобные нападения.

Метелев выразил обеспокоенность тем, что после громких инцидентов в школах некоторые медиа и онлайн-ресурсы могут создавать образ героев из нападавших.

«Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними. И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу», -— отметил парламентарий.

Метелев также отметил, что причинами подобных трагедий могут быть буллинг, а также вовлечение и подстрекательство через интернет.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
