Кулич в подарок и теплые слова: Ольга Митрохина поздравила жителей Тракторного с наступающим праздником Светлой Пасхи
В Госдуму внесут закон об ограничении сведений о нападениях в школах
Законопроект, который должен ограничить распространение информации о нападениях в школах, планируют внести в Госдуму в ближайшие дни.
Как пишет ТАСС, об этом объявил председатель думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев.
«В ближайшие дни мы внесём законопроект, согласованный с правительством и администрацией президента, который ограничит распространение информации о нападениях в школах», — сказал он.
Данную инициативу он объяснил тем, что якобы информация в СМИ и соцсетях на эту тему может вдохновлять людей со слабой психикой повторять подобные нападения.
Метелев выразил обеспокоенность тем, что после громких инцидентов в школах некоторые медиа и онлайн-ресурсы могут создавать образ героев из нападавших.
«Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними. И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу», -— отметил парламентарий.
Метелев также отметил, что причинами подобных трагедий могут быть буллинг, а также вовлечение и подстрекательство через интернет.
