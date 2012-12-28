сегодня, 15:42
Импортные товары в РФ подорожали до 10% из-за конфликта в Иране
GR-директор группы «Михайлов и партнеры» Алексей Хижняк рассказал, что в России подорожание уже заметно по нескольким направлениям. Высокотехнологичные компоненты, такие как литий-ионные аккумуляторы и полупроводниковые компоненты, выросли в цене более чем на 10%. Стоимость автозапчастей (компонентов из Юго-Восточной Азии и Европы) увеличилась на 7,8–9,2%. Электротехника и электроника — кабели, трансформаторы, бытовая техника — прибавили 6,5–8,7%.
Поставщики были вынуждены пересмотреть стоимость продукции после нарушения цепочек поставок, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. В среднем удорожание составило около 5–10%.
Это затрагивает не только автозапчасти и электронику, добавил владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Рост цен на энергоносители влияет на себестоимость широкого круга товаров — от пластмасс до смазочных материалов и топлива. Уже фиксируется повышение стоимости горюче-смазочных материалов на фоне подорожания нефти.
Дополнительный эффект наблюдается и в агросекторе, отметил ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев. Из-за перебоев в поставках подорожало сырье для производства удобрений — аммиак и сера. В результате цены на карбамид выросли примерно на 50%. В дальнейшем это может повлиять на стоимость сельскохозяйственной продукции, предупредил он.
