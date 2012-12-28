Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в очном и онлайн-форматах
В 2026 году формат проведения акции «Бессмертный полк» будет определяться региональными властями в зависимости от уровня безопасности.
«Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию «Бессмертный полк». Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн», — заявил Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре «Россия».
По его словам, для сохранения памяти о дедах и прадедах необходимо использовать в том числе современные форматы, которые становятся более понятными и естественными для молодого поколения. По его словам, в год 85-летия начала Великой Отечественной войны всю программу памятных мероприятий важно реализовать содержательно, ярко, привлекательно для людей и одновременно понятно, — передает ТАСС.
Говоря об исторической памяти, Новиков также связал происходящее в зоне специальной военной операции с невыученными уроками истории со стороны соперников РФ. Он подчеркнул, что именно поэтому особое внимание следует уделять интеграции ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, прежде всего, в патриотическую работу.
