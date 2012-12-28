сегодня, 13:32
При взрыве на складе пиротехники во Владикавказе пострадали 14 человек
При взрыве на складе пиротехники во Владикавказе пострадали 14 человек, в том числе двое детей.
«Из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — сообщил он.
При этом пострадали 14 человек, среди них двое детей, — уточнил Меняйло.
Взрыв прогремел сегодня днем в двухэтажном здании на улице Партизанской. Начался пожар, площадь которого составила 750 квадратных метров. На место прибыли 195 спасателей и 49 единиц техники.
Как рассказал представитель экстренных служб, причиной ЧП могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем, — передает ТАСС.
В региональном управлении МЧС России, в свою очередь, отметили, что угрозы повторного взрыва нет.
Региональное управление СК проводит проверку. На месте происшествия развернули оперштаб.
Уточняется, что состояние одного пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Состояние первого пострадавшего ребенка стабильное.
