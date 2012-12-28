15-летняя девочка ушла из дома в два часа ночи и пропала
Происшествия
На пешеходном переходе реанимобиль сбил самокатчика
Происшествия
Мать троих участников СВО, двое из которых погибли, обманули мошенники
Происшествия
В Липецке продолжает подтапливать Городское кладбище
Общество
Подросток на самокате не услышал ехавшую с проблесковыми маячками «скорую»
Происшествия
Полицейские нашли одного из домофонных вандалов
Происшествия
Оборотень в погонах: полицейский сам оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Резня в баре на Виктора Музыки: дело передается в суд
Происшествия
На «Ладу-Калину» отбросило «Фольксваген»: пострадала девушка-водитель
Происшествия
Липецк встал в предпасхальных пробках
Общество
Гейзеры бьют, диски гнут, асфальта нет, но все всё поймут
Общество
Жители села Боринского готовы пересесть на лодки
Общество
Врачу за смертельную инъекцию лидокаина грозит до шести лет заключения
Происшествия
Резня в баре на Виктора Музыки: дело передается в суд
Происшествия
Пытавшийся дать взятку инспектору ДПС водитель грузовика оштрафован на 100 000 рублей
Происшествия
Дело о гибели 33-летнего мотоциклиста ушло в суд
Происшествия
Троих воронежцев задержали с «синтетикой» в Становлянском округе — мужчины арестованы
Происшествия
В Липецкой области температура начинает расти
Погода в Липецке
На НЛМК выберут «Молодого лидера-2026»
НЛМК Live
В России
33
сегодня, 13:32

При взрыве на складе пиротехники во Владикавказе пострадали 14 человек

При взрыве на складе пиротехники во Владикавказе пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о двух погибших и 14-ти пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в центре Владикавказа, — передает РИА Новости.

«Из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — сообщил он.

При этом пострадали 14 человек, среди них двое детей, — уточнил Меняйло.

Взрыв прогремел сегодня днем в двухэтажном здании на улице Партизанской. Начался пожар, площадь которого составила 750 квадратных метров. На место прибыли 195 спасателей и 49 единиц техники.

Как рассказал представитель экстренных служб, причиной ЧП могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем, — передает ТАСС.

В региональном управлении МЧС России, в свою очередь, отметили, что угрозы повторного взрыва нет.

«Нет никакой угрозы повторного взрыва», — рассказали в ведомстве.

Региональное управление СК проводит проверку. На месте происшествия развернули оперштаб.

Уточняется, что состояние одного пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Состояние первого пострадавшего ребенка стабильное.
взрыв
склад
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
