Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме выросло до 375
Число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром Владимирской области увеличилось до 375 человек, 188 из которых дети.
На территории округа Муром общее число зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции достигло 375. Инфекция затронула как взрослое, так и детское население в равной пропорции. Среди обратившихся за медицинской помощью числятся 188 детей и 187 взрослых пациентов.
Большая часть заболевших переведена на амбулаторный режим работы с медиками. В настоящее время вне стационаров лечение получают 129 детей и 106 взрослых. Специалисты продолжают мониторинг состояния всех обратившихся, — сообщает правительство Владимирской области.
Основной версией случившегося специалисты называют попадание инфекции в систему централизованного водоснабжения города. Следственный комитет РФ сообщил, что в пробах водопроводной воды, взятых по местам жительства заболевших, обнаружен норовирус второго типа. Аналогичный возбудитель выявлен и в анализах самих пострадавших.
Версия о возможной аварии на канализационном коллекторе, которая ранее обсуждалась в прессе, пока не подтверждается, так как случаи заражения зафиксированы в разных районах Мурома.
Эксперты продолжают изучать все возможные механизмы попадания вируса в водопровод. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
