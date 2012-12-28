Россиян предупреждают о мошенничестве с пасхальными открытками
Мошенники рассылают россиянам фишинговые «открытки» и вирусный контент в преддверии Пасхи. Помимо обычных поздравлений, злоумышленники предлагают пользователям принять участие в тематических конкурсах, пожертвовать средства или приобрести куличи.
«Мошенники рассылают россиянам фишинговые «открытки» и вирусный контент в преддверии Пасхи», — рассказали там.
При этом мошенники рассылают такие «открытки» в предложениях присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, в сборах на пожертвования или даже в предложениях купить кулич.
Кроме того, злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы ожидающиеся «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем», — рассказали в «Мошеловке».
Там посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие «трансляции», а пользоваться только официальными каналами.
