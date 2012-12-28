В России
Реальные ставки по кредиткам выросли до 50% при снижении ключевой

Средний уровень реальных ставок по кредитным картам по итогам февраля достиг почти 50% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые изучили «Известия». За год этот показатель вырос на 5 процентных пунктов, хотя Центробанк (ЦБ) за тот же период снизил ключевую ставку с 21 до 15%.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин заявил, что условия по кредиткам не располагают к спросу: ставки достигают 50% годовых, а банки вынуждены сокращать сроки беспроцентного грейс-периода. Это приводит не только к удорожанию продукта для заемщиков, но и к ухудшению его потребительских свойств.
В пресс-службе ЦБ пояснили, что банки стремились повысить маржинальность кредитных карт, так как значительная часть заемщиков предпочитает использовать их только в грейс-период. По оценкам регулятора, в конце 2025 года около 65% операций по кредиткам приходилось именно на льготный срок, в течение которого клиент не платит проценты. Это позволяет населению покрывать текущие расходы, а свободные деньги инвестировать или хранить на вкладах.

При этом ставки по «пластику» напрямую зависят от стоимости привлеченных средств, напомнили в ЦБ. Банки продолжают обслуживать дорогие вклады, оформленные в период высокой ключевой ставки.

Полная стоимость кредита (ПСК), или реальная ставка по ссуде, — это показатель, отражающий настоящую цену займа для клиента. Он включает не только процентную ставку, но и комиссии, страховки и другие обязательные платежи. Такой показатель используется для того, чтобы гражданин мог увидеть фактическую переплату по ссуде.
