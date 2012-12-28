На НЛМК открыли здравпункт с кабинетом физиотерапии

Сотрудники коксохимического производства НЛМК теперь могут оздоравливаться без отрыва от производства. В цеховом здравпункте открыли кабинет физиотерапии, где можно пройти магнито- и амплипульстерапию. Назначение на процедуры получают здесь же – от цехового врача. Пока это первый здравпункт комбината, где есть такие медицинские услуги.

– Наши здравпункты работают в круглосуточном режиме, поэтому физиопроцедуры сотрудники смогут проходить в удобное для них время. А цеховый терапевт, кроме выдачи направлений на процедуры, будет назначать лечение, записывать на прием к узким специалистам Центра здоровья НЛМК и оформлять больничные листы, – рассказала руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине НЛМК Рита Шамсутдинова.





Новые услуги в здравпункте кокосохимичексого производства появились после модернизации. Капитальный ремонт провели и в здравпункте доменного цеха №1. В обоих заменили инженерные сети, обновили интерьер, закупили новую мебель и медицинское оборудование, открыли кабинеты вакцинации и процедурный. Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. В этих здравпунктах проводят более 4,5 тыс. предсменных осмотров ежемесячно.





– У многих сотрудников рабочий день начинается с предсменного осмотра. И посещение современного здравпункта с новым оборудованием и красивым ремонтом даст позитивный настрой на плодотворную работу. Здесь очень приятно находиться, – поделился главный специалист доменного цеха №1 НЛМК Максим Пешков.

Здравпункты НЛМК ремонтируют в рамках комплексной программы реновации, которая стартовала в 2023 году. За это время обновили уже 8 медицинских объектов.

