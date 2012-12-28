Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается
«Сработала сигнализация. Часть спиртного была разбита»: взломщика задержали на месте преступления
Сегодня в Липецке: день рождения Рунета, «Студенческая весна» и представители каких профессий - самые ленивые
В Липецкой области и еще 24 регионах страны обезврежена сеть из 200 «налоговых» мошенников
54-летний усманец угрожал паре соседей пистолетом и арбалетом, а потом облил женщину горючей жидкостью
В России
77
сегодня, 16:31
ФАС снизила цены на семь лекарств из перечня жизненно необходимых
ФАС снизила цены на семь лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых.
«Это стало возможным в результате агрегации перечня ЖНВЛП и проведения ведомством экономического анализа», — сообщили в ФАС.
В ведомстве отметили, что решение было принято в результате обновления перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Именно на такие препараты цены регулируются государством.
Ранее в такой список входили только отдельные лекарства. На аналогичные препараты, но с другим названием производители могли самостоятельно устанавливать цены.
Снижение относительно зарегистрированных цен на включенные в перечень лекарственные формы препаратов составило: на отечественный оригинальный препарат «Полиоксидоний» (флакон раствора в дозировке 6 мг/мл) – 37%, отечественный препарат «Перекись водорода» (флакон со спреем в дозировке 3%) – 11%, отечественный дженерик «Периндоприл» (30 капсул в дозировке 8 мг) – 45%, «Морфин» (упаковка из 2 флаконов в дозировке 20 мг/мл) – 49,8%, «Сафнело» (шприц-ручка с раствором в дозировке 120 мг) – 22%. Кроме того, цена за упаковку препарата «Калквенс Т» (60 таблеток) согласована на уровне на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а препарата «Симбикорт рапихалер» (в дозировках 160 мкг+4.5 мкг/доза и 80 мкг+4.5 мкг/доза) – в среднем на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году, — отмечается в сообщении.
0
0
0
0
0
Комментарии