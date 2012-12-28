В России
77
сегодня, 16:31

ФАС снизила цены на семь лекарств из перечня жизненно необходимых

ФАС снизила цены на семь лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на семь распространенных жизненно необходимых лекарственных препаратов, — сообщает пресс-служба ведомства.

«Это стало возможным в результате агрегации перечня ЖНВЛП и проведения ведомством экономического анализа», — сообщили в ФАС.

В ведомстве отметили, что решение было принято в результате обновления перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Именно на такие препараты цены регулируются государством.

Ранее в такой список входили только отдельные лекарства. На аналогичные препараты, но с другим названием производители могли самостоятельно устанавливать цены.

Снижение относительно зарегистрированных цен на включенные в перечень лекарственные формы препаратов составило: на отечественный оригинальный препарат «Полиоксидоний» (флакон раствора в дозировке 6 мг/мл) – 37%, отечественный препарат «Перекись водорода» (флакон со спреем в дозировке 3%) – 11%, отечественный дженерик «Периндоприл» (30 капсул в дозировке 8 мг) – 45%, «Морфин» (упаковка из 2 флаконов в дозировке 20 мг/мл) – 49,8%, «Сафнело» (шприц-ручка с раствором в дозировке 120 мг) – 22%. Кроме того, цена за упаковку препарата «Калквенс Т» (60 таблеток) согласована на уровне на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а препарата «Симбикорт рапихалер» (в дозировках 160 мкг+4.5 мкг/доза и 80 мкг+4.5 мкг/доза) – в среднем на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году, — отмечается в сообщении.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
