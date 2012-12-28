В России
117
сегодня, 15:39

В Москве почти 30 артистов Красноярского театра госпитализированы с подозрением на ротавирус

Артистов Красноярского музыкального театра, которые приехали в Москву с гастролями, госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию.

Количество сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, находящихся на гастролях в Москве, увеличилось до 28 человек, их госпитализировали, — рассказали РИА Новости в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актеры и техперсонал Красноярского музыкального театра отравились на гастролях в Москве, одну из актрис госпитализировали. Позднее в Telegram-канале фестиваля сообщили, что показ спектакля «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра на сцене Театра имени Моссовета отменен по техническим причинам.

«Двадцать восемь сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось», — сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе фестиваля, все заболевшие находятся под присмотром врачей.

«На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют… Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить всем необходимым коллег и создать условия для их скорейшего восстановления», — добавили там.
ротовирус
здоровье
артисты
