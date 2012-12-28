Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Погода в Липецке
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Происшествия
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Общество
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Общество
До Пасхи липчане будут с отоплением
Общество
Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +15
Общество
При пожаре на улице Гагарина погиб человек, спасены 12 жильцов
Происшествия
В Ельце нашли ногу
Происшествия
Жительница Ссёлок нашла в гараже тело мужа
Происшествия
Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно
Общество
Читать все
Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации
Общество
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Происшествия
Оборот розничной торговли почти не рос в Липецкой области
Экономика
Туи на площади Победы не пережили зиму
Общество
Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня
Общество
Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины
Происшествия
Липецкая область оказалась в топ-30 по зарплатам в малых и средних населенных пунктах
Экономика
Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Читать все
84
сегодня, 15:35

В Роскомнадзоре заявили о рекордном всплеске DDoS-атак на госинформресурсы

В Роскомнадзоре заявили о росте числа DDoS-атак на страну после сообщений о блокировке Telegram, что привело к увеличению нагрузки на ресурсы ведомства.

В феврале и марте 2026 года эксперты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали кратное увеличение количества DDoS-атак, основной целью которых стали государственные информационные ресурсы, — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«После появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз», — уточнило ведомство.

Ключевым инструментом защиты отечественной инфраструктуры выступила Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). Аналитики центра отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак.

В Роскомнадзоре уточнили, что в обычный период их система фиксирует в среднем около 350 кибератак в неделю, из которых примерно 23 направлены непосредственно на ведомство. Однако в пиковый период с 26 февраля по 4 марта количество таких атак значительно увеличилось и достигло 949.

Согласно данным мониторинга за период с 16 по 22 марта 2026 года, основным источником киберагрессии остаются США (37,6%). В тройку антилидеров по исходящему вредоносному трафику также вошли Германия (15,2%) и Великобритания (11,1%).

Самая масштабная атака в марте была направлена на ресурсы крупного провайдера, ее мощность достигла 25,46 Гбит/с при скорости 88,33 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака зафиксирована на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций, она длилась непрерывно 113 часов 22 минуты (более 4,5 суток).

Наибольшее количество ударов пришлось на телекоммуникационные компании (51 атака за неделю) и хостинг-провайдеров (40). Государственные ресурсы находятся на третьем месте (33 атаки), оставаясь зоной повышенного внимания киберпреступников. Также в фокусе оказались разработчики ПО и финансовый сектор.

Несмотря на большой рост нагрузки, НСПА подтвердила статус главного инструмента защиты российской цифровой инфраструктуры, отметили в Роскомнадзоре. Под ее мониторингом находятся сайты ведомств страны, в том числе Минобороны и Центризбиркома. Система работает круглосуточно: «умные» алгоритмы сами следят за сетевым трафиком и мгновенно распознают попытки взлома или DDoS-атаки. При обнаружении киберугрозы специалисты НСПА начинают взаимодействие с владельцами атакуемых ресурсов и применяют меры фильтрации вредоносного трафика, ограничение запросов и блокировку источников атаки.

Правоохранительные органы во взаимодействии с профильными ведомствами проводят системную работу по выявлению хакеров и преступных групп, причастных к организации кибератак на российские сервисы, также сообщили в Роскомнадзоре. За совершение киберпреступлений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 272, 273 и 274.1 УК РФ. В зависимости от тяжести последствий атак злоумышленникам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

На мониторинге НСПА находятся около 14 тыс. наиболее важных государственных ресурсов и 1,6 тыс. организаций. Эффективность защиты подтверждается статистикой: на данный момент система успешно отразила свыше 38 тыс. кибератак, обеспечив бесперебойную работу критически важной ИТ-инфраструктуры.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
