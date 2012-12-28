Второй иностранный язык будет изучаться по выбору учеников

Совет Минпросвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования уже одобрил проект ФГОС среднего общего образования.

Изучение второго иностранного языка в школах будет проходить по выбору обучающихся и при наличии необходимых условий в образовательной организации, — сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Ранее сообщалось, что Совет Министерства просвещения России по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Согласно документу, учебный план предусматривает обязательное изучение нескольких учебных предметов, среди которых в том числе второй иностранный язык, — передает ТАСС.

В официальном комментарии министерства говорится, что обязательное изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах школ. Предмет может изучаться «по выбору обучающихся на основании заявления» самих учеников или их родителей (законных представителей), а также при наличии в образовательной организации необходимых условий.
язык
образование
