Липецкая вечЁрка: первые аварии с мотоциклистами, тысячи сгоревших кур и когда отключат отопление
Сегодня в Липецке: предоставят ли льготы в садовых автобусах, сколько собрались жить липчане
Представился правоохранителем и потребовал телефон для проверки: необычный грабёж раскрыли в Липецке
Вместо оздоровления — стресс: 59-летний липчанин перечислил деньги за санаторий мошенникам
Представился правоохранителем и потребовал телефон для проверки: необычный грабёж раскрыли в Липецке
В России
69
57 минут назад
Второй иностранный язык будет изучаться по выбору учеников
Совет Минпросвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования уже одобрил проект ФГОС среднего общего образования.
Ранее сообщалось, что Совет Министерства просвещения России по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Согласно документу, учебный план предусматривает обязательное изучение нескольких учебных предметов, среди которых в том числе второй иностранный язык, — передает ТАСС.
В официальном комментарии министерства говорится, что обязательное изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах школ. Предмет может изучаться «по выбору обучающихся на основании заявления» самих учеников или их родителей (законных представителей), а также при наличии в образовательной организации необходимых условий.
