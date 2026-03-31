Липецкая вечЁрка: первые аварии с мотоциклистами, тысячи сгоревших кур и когда отключат отопление
Представился правоохранителем и потребовал телефон для проверки: необычный грабёж раскрыли в Липецке
Вместо оздоровления — стресс: 59-летний липчанин перечислил деньги за санаторий мошенникам
РФ не будет поставлять нефть в поддерживающие потолок цен страны
Россия не будет поставлять нефть в государства, поддерживающие механизм ценового потолка.
«Ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения — антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок. Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — заявил он.
Так дипломат ответил на вопрос, обсуждаются ли с недружественными странами, например с Японией, перспективы закупок российской нефти, — пишут «Известия».
Американский минфин 12 марта сообщил, что в рамках изменений санкционной политики США предоставили исключение для продажи российских нефти и нефтепродуктов до 12 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что вывод продажи нефти из РФ из-под американских санкций направлен на снижение стоимости энергоносителей на мировых рынках из-за войны в Иране.
