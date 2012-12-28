Минцифры выступает против введения ответственности за использование VPN
Депутат Госдумы Антон Горелкин заявлял, что полного запрета на VPN в России не будет.
Шадаев пояснил, что министерство обязано снижать использование VPN в рамках действующего законодательства. Ведомство нацелено на решение задачи с минимальными последствиями для пользователей.
«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — отметил министр в письме ассоциации «Мы — ИТ».
Шадаев добавил, что министерство продолжит работать над снижением использования VPN, несмотря на сложности. В частности, проблема связана с доступами разработчиков и встроенными платежами. Минцифры готово вести диалог с бизнесом для поиска оптимального решения, — передает РИА Новости.
Роскомнадзор будет ограничивать доступ к сервисам, работающим в обход законодательства.
Власти продолжат точечную блокировку сервисов, которые используются для доступа к запрещенному контенту. По словам Горелкина, соответствующие российским законам VPN остаются важным инструментом для корпоративной безопасности и защиты данных.
Глава ведомства напомнил о решениях по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, «с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований».
«Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось», — добавил он.
Шадаев отметил, что Минцифры готово искать решения по снижению использования VPN. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе «есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое».
«Уверен — сможем найти при вашей поддержке», — добавил министр.
