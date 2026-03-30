Россия с начала года увеличила экспорт кукурузы в Турцию в семь раз
С начала года по 20 марта экспорт российской кукурузы в Турцию достиг 360 тысяч тонн, увеличившись таким образом в семь раз, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года.
Причиной такой динамики назвали устойчивый спрос со стороны турецкой птицеводческой отрасли и производителей комбикормов.
Основные поставщики кукурузы в Турцию — это Россия и Украина. Доля российских экспортеров в структуре турецкого импорта с сентября 2025 года по январь 2026 года увеличилась с 13 до 17 процентов.
Ранее сообщалось, что импорт российской кукурузы в 2,4 раза нарастил Китай. По данным Государственного таможенного управления КНР, данный импорт оценивается в 11,5 миллиона долларов.
По прогнозам, конфликт на Ближнем Востоке может нанести особенно сильный ущерб производителям кукурузы. Эта культура сильнее прочих нуждается в азотных удобрениях, с поставками которых могут возникнуть проблемы, — пишет Lenta.ru.
