Россия с начала года увеличила экспорт кукурузы в Турцию в семь раз

РФ с начала года и по 20 марта экспортировала в Турцию около 360 тысяч тонн кукурузы, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, — передает «Интерфакс» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Причиной такой динамики назвали устойчивый спрос со стороны турецкой птицеводческой отрасли и производителей комбикормов.

Основные поставщики кукурузы в Турцию — это Россия и Украина. Доля российских экспортеров в структуре турецкого импорта с сентября 2025 года по январь 2026 года увеличилась с 13 до 17 процентов.

Ранее сообщалось, что импорт российской кукурузы в 2,4 раза нарастил Китай. По данным Государственного таможенного управления КНР, данный импорт оценивается в 11,5 миллиона долларов.

По прогнозам, конфликт на Ближнем Востоке может нанести особенно сильный ущерб производителям кукурузы. Эта культура сильнее прочих нуждается в азотных удобрениях, с поставками которых могут возникнуть проблемы, — пишет Lenta.ru.
